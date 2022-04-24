"Я думаю, что мы не в состоянии доиграть чемпионат и Кубок Украины. Что касается определения результатов, то здесь мы должны четко соблюдать регламент УПЛ, без каких-либо подводных течений.

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Мы выплачиваем футболистам часть заработной платы до тридцати процентов. Выходим из реалий того, что в стране идет война.

Наша школа продолжает работу. Основа тоже занимается. В нашем расположении есть футболисты из Зари и других клубов. Мы не против, чтобы игроки, имеющие опыт выступлений в УПЛ, тренировались с Ворсклой.

С легионерами у нас нет проблем. Ребята нашли себе игровую практику как минимум до 30 июня. Дальше будем смотреть по ситуации", – сказал Лысак в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, украинцы уже 60-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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