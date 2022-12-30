Лідери збірної України привітали усіх причетних до національної команди з Новим роком, а також з ювілеєм УАФ.

Петраков назвав свій найскладніший поєдинок на чолі збірної України

У 2021-му "синьо-жовті" виступали на Євро, де підопічні Шевченка сенсаційно добрались до чвертьфіналу турніру. За підсумками відбору до ЧС-2022 українці пробились до стикових матчів, посівши друге місце у групі D.

Перший поєдинок у 2022-му команда Петракова проведе 24 березня в рамках плей-офф відбору до ЧС-2022 проти Шотландії.

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