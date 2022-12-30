Гравці збірної України привітали вболівальників з Новим роком
21:55 - Читать на русском
Футболісти національної команди записали передноворічне відео.
Лідери збірної України привітали усіх причетних до національної команди з Новим роком, а також з ювілеєм УАФ.
Петраков назвав свій найскладніший поєдинок на чолі збірної України
У 2021-му "синьо-жовті" виступали на Євро, де підопічні Шевченка сенсаційно добрались до чвертьфіналу турніру. За підсумками відбору до ЧС-2022 українці пробились до стикових матчів, посівши друге місце у групі D.
Перший поєдинок у 2022-му команда Петракова проведе 24 березня в рамках плей-офф відбору до ЧС-2022 проти Шотландії.
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