Лидеры сборной Украины поздравили всех причастных к национальной команде с Новым годом, а также с юбилеем УАФ.

Петраков назвал свой самый сложный поединок во главе сборной Украины

В 2021-м "сине-желтые" выступали на Евро, где подопечные Шевченко сенсационно добрались до четвертьфинала турнира. По итогам отбора к ЧМ-2022 украинцы пробились в стыковые матчи, заняв второе место в группе D.

Первый поединок в 2022 году команда Петракова проведет 24 марта в рамках плей-офф отбора в ЧМ-2022 против Шотландии.

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