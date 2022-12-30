Игроки сборной Украины поздравили болельщиков с Новым годом
22:13 - Читати українською
Футболисты национальной команды записали предновогоднее видео.
Лидеры сборной Украины поздравили всех причастных к национальной команде с Новым годом, а также с юбилеем УАФ.
Петраков назвал свой самый сложный поединок во главе сборной Украины
В 2021-м "сине-желтые" выступали на Евро, где подопечные Шевченко сенсационно добрались до четвертьфинала турнира. По итогам отбора к ЧМ-2022 украинцы пробились в стыковые матчи, заняв второе место в группе D.
Первый поединок в 2022 году команда Петракова проведет 24 марта в рамках плей-офф отбора в ЧМ-2022 против Шотландии.
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