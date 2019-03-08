Гравці Ювентуса відпочили з 60-ма моделями після поразки від Атлетіко

Футболісти туринського Ювентуса провели вечірку з 60-ма моделями після того, як програли у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Атлетіко (0:2).

Гравці Ювентуса відпочили в компанії з 60-ма моделями перед матчем з Наполі (2:1), повідомляє Mundo Deportivo.

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Гравці сподівались, що до них долучиться головний тренер Массіміліано Аллегрі. Сам наставник не має нічого проти подібних вечірок.

"Я не вихователь, я тренер. Це була вечеря, на якій вони повеселилися. Хлопці знають про відповідальність і знають, як чинити. Думаю, ця вечеря принесла удачу, адже ми після неї обіграли Наполі", – сказав Аллегрі.

Вболівальники при цьому залишились незадоволені таким вчинком, оскільки команда перед цим програла мадридському Атлетіко в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (0:2).