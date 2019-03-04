Твіттеріада. Нечуваний крок Алієва, Шовковський закурив, а чоловік цієї "сексі леді" поховав збірну України на Вемблі

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Вихідні вдалися!

Олексій Гуцуляк запрошує маленького фаната на Львівське дербі, у якому Карпати програють (0:1).

Тайсон насолоджується відпочинком після важкої перемоги над Чорноморцем.

Ігор Харатін та Іван Петряк взяли безпосередню участь у розгромній перемозі Ференцвароша над Дьошдьором (7:0).

А от у нашого німецького легіонера Євгена Коноплянки знову немає ігрової практики в Шальке. Зате можна прогулятися з дітьми.

Хавбек Динамо Міккел Дуелунд розуміє Коноплянку, як ніхто. Він також поза грою ще з кінця минулого року – травма. Проте данець не марнує свій час і вже обзавівся, за його словами, "найкращим барбером Києва", який ще й на гітарі втнути вміє.

Перед виїздом на Стемфорд Брідж Денис Бойко спокійний, як удав.

У легендарного Олександра Шовковського вихідні – вдалися! Це – офіційна частина...

...а ось що було потім. Кумир – на заслуженому відпочинку.

"Дії не завжди приносять щастя, – вважає Денис Олійник. – Але не буває щастя без дії".

Михайло Мудрик відвідав святі місця Єрусалиму, де, вочевидь, молився за потрапляння в основний склад Шахтаря.

Клуб щасливих татусів відкриває Андрій Воронін.

Тарас Степаненко вигадав зручний спосіб транспортування свого чада.

Артем Кравець: "Прогулянка за будь-якої погоди".

Роман Безус і його численна дружня сімейка.

"Їдемо на гру з маленьким майстром", – Олександр Алієв, який багато років цурався соцмереж, нещодавно створив власний акаунт в Instagram і рапортує про стосунки із сином.

Євген Левченко також практикує фото із своїм сином Києм. Просто зараз експерт дещо заклопотаний – обирає тачку в Харкові. Зацініть годноту!

Світ. У Баварії косять під Мілю

Кріштіану Роналду переглянув фото Левченка і не залишився у боргу.

Легендарний голеадор кальчо у відставці – Крістіан (Бобо) Вієрі – користується послугами SPA-салону.

Каха Каладзе надихнув Мілан на розгром Емполі (3:0). Колишній захисник "россонері" переглянув цей поєдинок із культовим віце-президентом клубу Адріано Галліані.

Розминка Марка-Андре тер Штегена перед черговим Ель Класіко.

Декласувавши Мадрид, лідери Барселони Ліонель Мессі та Луїс Суарес переводять подих у товаристві найрідніших.

Розтрощивши Борусію М (5:1), Баварія скористалася поразкою Дортмунда і надзогнала "джмелів" у турнірній таблиці. Чемпіонські перегони у Німеччині виходять на новий рівень! Мюнхенська машина на повному ходу: тремти, Ліверпуле, Мануель Нойєр і Ко чекають в гості.

Тьягу Алькантара у Баварії вже 6 років, але досі зачарований магією Альянц-Арени.

А от його одноклубник Леон Горецка явно косить під Артема Мілевського. На перший погляд – не відрізниш.

Ліон відвантажив 5 голів у ворота Тулузи, а розпочав це побиття стиляга Мемфіс Депай.

Неймар із легендарним співвітчизником – Роналдо.

Андрес Іньєста, Фернандо Торрес та Давід Вілья – десант іспанських легенд у Японії. На трьох вони зіграли 339 матчів і забили 110 голів за Фурію Роху. Неймовірно!

У відімнній формі і Стівен Джеррард. Шкода, що цей хавбек вже завершив кар'єру – Ліверпулю не завадила б його допомога.

Ну а Девід Бекхем дочекався прижиттєвого пам'ятника у Лос-Анджелесі.

Бекс навіть трохи шокований.

Бонуси. У ліжку з "Вішалкою"

Двометровому Пітеру Краучу вже 38, а він залишається затребуваним форвардом у клубі АПЛ – Бернлі. Українським вболівальникам "Вішалка" (а ще – "Робокрауч", "Краучінью", "Рожева пантера") запам'ятався голом у ворота нашої національної збірної у 2009-му, коли ми програли на Вемблі з рахунком 1:2.

На футбольне довголіття Пітера надихає його дружина – Еббі Кленсі. Супермодель народила форварду двох донечок, але на її філігранній фігурі це аніскілечки не позначилось.

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Твіттеріада. Лунін, син Ярмоленка і загадкова білявка, яка двічі завагітніла від українського форварда із чужої збірної