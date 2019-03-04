toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Статті Овертайм
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЕМ

Твіттеріада. Нечуваний крок Алієва, Шовковський закурив, а чоловік цієї "сексі леді" поховав збірну України на Вемблі

22:30 1258 Читать на русском
Твіттеріада. Нечуваний крок Алієва, Шовковський закурив, а чоловік цієї "сексі леді" поховав збірну України на Вемблі
Еббі Кленсі / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Вихідні вдалися!

Олексій Гуцуляк запрошує маленького фаната на Львівське дербі, у якому Карпати програють (0:1).

гуцуляк

Тайсон насолоджується відпочинком після важкої перемоги над Чорноморцем.

тайсон

Ігор Харатін та Іван Петряк взяли безпосередню участь у розгромній перемозі Ференцвароша над Дьошдьором (7:0).

ференцварош

А от у нашого німецького легіонера Євгена Коноплянки знову немає ігрової практики в Шальке. Зате можна прогулятися з дітьми.

коноплянка

Хавбек Динамо Міккел Дуелунд розуміє Коноплянку, як ніхто. Він також поза грою ще з кінця минулого року – травма. Проте данець не марнує свій час і вже обзавівся, за його словами, "найкращим барбером Києва", який ще й на гітарі втнути вміє.

дуелунд

Перед виїздом на Стемфорд Брідж Денис Бойко спокійний, як удав.

бойко

У легендарного Олександра Шовковського вихідні – вдалися! Це – офіційна частина...

шовковський

...а ось що було потім. Кумир – на заслуженому відпочинку.

шовковський

"Дії не завжди приносять щастя, – вважає Денис Олійник. – Але не буває щастя без дії".

олійник

Михайло Мудрик відвідав святі місця Єрусалиму, де, вочевидь, молився за потрапляння в основний склад Шахтаря.

мудрик

Клуб щасливих татусів відкриває Андрій Воронін.

воронін

Тарас Степаненко вигадав зручний спосіб транспортування свого чада.

степаненко

Артем Кравець: "Прогулянка за будь-якої погоди".

кравець

Роман Безус і його численна дружня сімейка.

безус

"Їдемо на гру з маленьким майстром",Олександр Алієв, який багато років цурався соцмереж, нещодавно створив власний акаунт в Instagram і рапортує про стосунки із сином.

алієв

Євген Левченко також практикує фото із своїм сином Києм. Просто зараз експерт дещо заклопотаний – обирає тачку в Харкові. Зацініть годноту!

левченко

Світ. У Баварії косять під Мілю

Кріштіану Роналду переглянув фото Левченка і не залишився у боргу.

роналду

Легендарний голеадор кальчо у відставці – Крістіан (Бобо) Вієрі – користується послугами SPA-салону.

Каха Каладзе надихнув Мілан на розгром Емполі (3:0). Колишній захисник "россонері" переглянув цей поєдинок із культовим віце-президентом клубу Адріано Галліані.

каладзе

Розминка Марка-Андре тер Штегена перед черговим Ель Класіко.

тер штеген

Декласувавши Мадрид, лідери Барселони Ліонель Мессі та Луїс Суарес переводять подих у товаристві найрідніших.

мессі

суарес

Розтрощивши Борусію М (5:1), Баварія скористалася поразкою Дортмунда і надзогнала "джмелів" у турнірній таблиці. Чемпіонські перегони у Німеччині виходять на новий рівень! Мюнхенська машина на повному ходу: тремти, Ліверпуле, Мануель Нойєр і Ко чекають в гості.

нойєр

Тьягу Алькантара у Баварії вже 6 років, але досі зачарований магією Альянц-Арени.

алькантара

А от його одноклубник Леон Горецка явно косить під Артема Мілевського. На перший погляд – не відрізниш.

горецка

Ліон відвантажив 5 голів у ворота Тулузи, а розпочав це побиття стиляга Мемфіс Депай.

депай

Неймар із легендарним співвітчизником – Роналдо.

неймар роналдо

Андрес Іньєста, Фернандо Торрес та Давід Вілья – десант іспанських легенд у Японії. На трьох вони зіграли 339 матчів і забили 110 голів за Фурію Роху. Неймовірно!

іньєста торрес вілья

У відімнній формі і Стівен Джеррард. Шкода, що цей хавбек вже завершив кар'єру – Ліверпулю не завадила б його допомога.

джеррард

Ну а Девід Бекхем дочекався прижиттєвого пам'ятника у Лос-Анджелесі.

бекхем

Бекс навіть трохи шокований.

бекхем

Бонуси. У ліжку з "Вішалкою"

Двометровому Пітеру Краучу вже 38, а він залишається затребуваним форвардом у клубі АПЛ – Бернлі. Українським вболівальникам "Вішалка" (а ще – "Робокрауч", "Краучінью", "Рожева пантера") запам'ятався голом у ворота нашої національної збірної у 2009-му, коли ми програли на Вемблі з рахунком 1:2.

На футбольне довголіття Пітера надихає його дружина – Еббі Кленсі. Супермодель народила форварду двох донечок, але на її філігранній фігурі це аніскілечки не позначилось.

Сторінка автора в Instagram

Твіттеріада. Лунін, син Ярмоленка і загадкова білявка, яка двічі завагітніла від українського форварда із чужої збірної

Теги
Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Євген Левченко Статті Олег Бабій Стівен Джеррард Стівен Джеррард Олександр Шовковський Олександр Шовковський Олександр Алієв Олександр Алієв Мемфіс Депай Мемфіс Депай Девід Бекхем Девід Бекхем Неймар Неймар Олексій Гуцуляк Олексій Гуцуляк Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд Фернандо Торрес Фернандо Торрес Андрес Іньєста Андрес Іньєста Давід Вілья Давід Вілья Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Луїс Суарес Луїс Суарес Тайсон Тайсон Артем Кравець Артем Кравець Роман Безус Роман Безус Євген Коноплянка Євген Коноплянка Тарас Степаненко Тарас Степаненко Пітер Крауч Пітер Крауч Твіттеріада Овертайм
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
15
хв
Реал Мадрид
22:00
Аякс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук