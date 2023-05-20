Троє лідерів Ювентуса "зрадили" Аллегрі, через що похвалу від тренера після матчу з Севільєю отримала тільки молодь.

Хуан Куадрадо, Анхель Ді Марія і Федеріко К'єза були незадоволені тактикою Массіміліано Аллегрі в матчі-відповіді півфінального матчу 1/2 фіналу Ліги Європи з Севільєю. Про це інформує La Repubblica.

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Напередодні гри Куадрадо сказав, що Ювентус "повинен високо пресингувати, якщо тренер дозволить". Однак тактика Аллегрі була протилежною – більшу частину гри Ювентус перебував у тіні свого суперника.

Частина команди не погодилася з планами Аллегрі, зокрема Куадрадо, К'єза і Анхель Ді Марія. Крім цього чемпіон світу в складі збірної Аргентини не приховував невдоволення своєю заміною в другому таймі.

Джерело зазначає, що ці гравці "зрадили" Аллегрі, і через це тренер хвалив після матчу виключно молодих гравців.

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