Трое лидеров Ювентуса "предали" Аллегри, из-за чего похвалу от тренера после матча с Севильей получила только молодёжь.

Хуан Куадрадо, Анхель Ди Мария и Федерико Кьеза были недовольны тактикой Массимилиано Аллегри в ответном полуфинальном матче 1/2 финала Лиги Европы с Севильей. Об этом информирует La Repubblica.

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Накануне игры Куадрадо сказал, что Ювентус" должен высоко прессинговать, если тренер позволит". Однако тактика Аллегри была противоположной – большую часть игры Ювентус находился в тени своего соперника.

Часть команды не согласилась с планами Аллегри, в том числе Куадрадо, Кьеза и Анхель Ди Мария. Помимо этого чемпион мира в составе сборной Аргентины не скрывал недовольства своей заменой во втором тайме.

Источник отмечает, что эти игроки "предали" Аллегри, и по этой причине тренер хвалил после матча исключительно молодых игроков.

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