Гравці Волині здали кров для допомоги недоношеним малюкам – вчинок дня

Гравці луцької Волині взяли участь в акції, присвяченій Міжнародному дню передчасно народжених дітей.

Гравці основної та молодіжної команд, а також тренерський штаб та працівники Волині, здали кров на потреби недоношених діток у Волинському обласному перинатальному центрі, інформує офіційний сайт луцького клубу.

Кучук запропонував об'єднати УПЛ та Першу лігу

"Діти – наше майбутнє, і вони мають рости здоровими. Тому наш клуб також долучився, а спортсмени та тренери здають кров", – зазначив спортивний директор Волині Валентин Кошельник.

Окрім цього, гравці Волині відвідали онкохворих діток, вручивши їм подарунки та запросивши на наступні матчі клуби, які будуть вже навесні.

До слова, Волинь посідає другу сходинку Першої ліги, маючи в активі 38 очок, відстаючи на 1 пункт від Руху.

Перша ліга: Металіст 1925 ганебно поступився Агробізнесу, Минай розтрощив Оболонь-Бровар і не пустив киян на вершину