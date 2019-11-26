toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Гравці Волині здали кров для допомоги недоношеним малюкам – вчинок дня

14:03 55 Читать на русском
Гравці Волині здали кров для допомоги недоношеним малюкам – вчинок дня
Гравці Волині / фото: ФК Волинь

Гравці луцької Волині взяли участь в акції, присвяченій Міжнародному дню передчасно народжених дітей.

Гравці основної та молодіжної команд, а також тренерський штаб та працівники Волині, здали кров на потреби недоношених діток у Волинському обласному перинатальному центрі, інформує офіційний сайт луцького клубу.

Кучук запропонував об'єднати УПЛ та Першу лігу

"Діти – наше майбутнє, і вони мають рости здоровими. Тому наш клуб також долучився, а спортсмени та тренери здають кров", – зазначив спортивний директор Волині Валентин Кошельник.

Окрім цього, гравці Волині відвідали онкохворих діток, вручивши їм подарунки та запросивши на наступні матчі клуби, які будуть вже навесні.

До слова, Волинь посідає другу сходинку Першої ліги, маючи в активі 38 очок, відстаючи на 1 пункт від Руху.

Перша ліга: Металіст 1925 ганебно поступився Агробізнесу, Минай розтрощив Оболонь-Бровар і не пустив киян на вершину

blog_ava
Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
Теги
Волинь Волинь Перша ліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
30
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук