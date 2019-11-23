Перша ліга: Металіст 1925 ганебно поступився Агробізнесу, Минай розтрощив Оболонь-Бровар і не пустив киян на вершину

Суботні матчі 19 туру Першої ліги подарували кілька несподіваних результатів, серед яких і розгром лідера.

Перша ліга, 19 тур

Агробізнес – Металіст 1925 – 5:0

Голи: Кухарчук, 13, 85, Семенюк, 50, Груша, 53, Сікорський, 61

Черкащина – Інгулець – 1:2

Голи: Бойко, 45 (пен.) – Мішуренко, 24, Запорожець, 41

Минай – Оболонь-Бровар – 4:1

Голи: Гегедош, 13, 56, Карноза, 19, Нурієв, 38 (пен.) – Стасюк, 70 (аг)

Авангард – Чорноморець – 3:1

Голи: Лобов, 44, Яворський, 45 (пен.), Мірошник, 70 – Штогрін, 8

Металург – Балкани – 2:1

Голи: Олійник, 45, Сарапій, 67 – Огіря, 36

Волинь – Миколаїв – 1:1

Голи: Кожанов, 54 – Войцеховський, 43

Металіст 1925 неприємно вразив своїх фанатів, розгромно поступившись у гостях Миколаїву – друга поразка харків'ян поспіль. Інгулець з Черкащиною вирішили усі питання ще в першому таймі, і три очки забрала команда Сергія Лавриненка. Чорноморець наразі далекий від верхніх позицій Першої ліги, і поразка від Авангарда лише підтвердила загальну кризу в одеському клубі.

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Центральний матч туру відбувся в Минаї, де місцева команда приймала лідера таблиці Оболонь-Бровар. Кияни явно не налаштувались на битву з хлопцями Василя Кобіна, тому горіли 0:3 ще впершому таймі. По перерві бомбардир закарпатців Гегедош оформив дубль, а от Стасюк вразив не ті ворота і забрав у Миная "сухий" матч.

Суботу завершували Волинь і Миколаїв. Лучани мали чудову нагоду вирватися на першу сходинку і навіть отримати певний гандикап у вкрай щільній групі лідерів. Завдання-максимум виконати не вдалося, проте "хрестоносці" таки вискочили на вершину завдяки голу Кожанова, який приніс своїй команді один пункт.

Повна таблиця Першої ліги