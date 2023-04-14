Манкуніанці добре почали матч і ще в першому таймі досягли комфортної переваги в рахунку завдяки дублю Марселя Забітцера. По перерві МЮ продовжив домінувати, але м'яч вперто не хотів більше залітати у сітку воріт Ясіна Буну.

Манчестер Юнайтед втратив перемогу над Севільєю – два автоголи на Олд Траффорд допомогли нервіонцям взяти камбек з 0:2

Здавалося, у Севільї вкрай мало шансів на камбек. Для цього хоча б по воротах потрібно бити. Однак вирішити це завдання допомогли суперники. Спочатку Маласія, а за ним і Харрі Магуайр відправили по м'ячу у власні ворота. У підсумку – вкрай нелогічна нічия.