Манчестер Сіті переграв Севілью у матчі за Суперкубок УЄФА. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Стартовий натиск англійців успіху не приніс, а от Севілья забила ледь не з першої нормальної атаки. Низовий пас Буну дійшов до центра поля, звідки його перевели на лівий фланг Акуньї, який кросом знайшов голову "короля повітря" Ен-Несірі.

Манчестер Сіті вперше виграв Суперкубок УЄФА, здолавши Севілью в серії пенальті

Сіті відігрався по перерві. Молодий Палмер також головою замкнув м'яке закидання Родрі. У Суперкубку УЄФА екстратайми не передбачені, тому команди після 90 хвилин взялися виконувати серію пенальті. Перші 9 спроб були точними, але Гудель останнім "основним" ударом влучив у поперечку і поховав Севілью. 5:4 – Ман Сіті слідом за дебютною ЛЧ виграє і дебютний Суперкубок УЄФА.