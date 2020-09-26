Перед поїздкою на матч клубний автобус Оксфорда обробили дезінфектором, який мав у своєму складі спирт, повідомив журналіст Джефф Стеллінг у ефірі Sky Sports.

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Однак трапилось неочікуване – через встановлену систему проти водіння у нетверезому стані автобус заблокувався на 6 годин та не міг вирушити на поєдинок.

Проблему з автобусом так і не вдалось вирішити, тож усі гравці були вимушені добиратись на поєдинок на таксі.

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