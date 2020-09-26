Гравці Оксфорд Юнайтед добирались на матч чемпіонату на таксі через шалений курйоз із клубним автобусом
Неоднозначна ситуація відбулась напередодні матчу англійської Першої ліги між Аккрінгтоном та Оксфорд Юнайтед.
Перед поїздкою на матч клубний автобус Оксфорда обробили дезінфектором, який мав у своєму складі спирт, повідомив журналіст Джефф Стеллінг у ефірі Sky Sports.
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Однак трапилось неочікуване – через встановлену систему проти водіння у нетверезому стані автобус заблокувався на 6 годин та не міг вирушити на поєдинок.
Проблему з автобусом так і не вдалось вирішити, тож усі гравці були вимушені добиратись на поєдинок на таксі.
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