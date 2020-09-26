Игроки Оксфорд Юнайтед добирались на матч чемпионата на такси из-за безумного курьеза с клубным автобусом
Неоднозначная ситуация произошла накануне матча английской Первой лиги между Аккрингтоном и Оксфорд Юнайтед.
Перед поездкой на матч клубный автобус Оксфорда обработали дезинфектором, который имел в своем составе спирт, сообщил журналист Джефф Стеллинг в эфире Sky Sports.
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Однако случилось неожиданное – из-за установленной системы против вождения в нетрезвом состоянии, автобус заблокировался на 6 часов и не мог отправиться на поединок.
Проблему с автобусом так и не удалось решить, и все игроки были вынуждены добираться на поединок на такси.
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