Перед поездкой на матч клубный автобус Оксфорда обработали дезинфектором, который имел в своем составе спирт, сообщил журналист Джефф Стеллинг в эфире Sky Sports.

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Однако случилось неожиданное – из-за установленной системы против вождения в нетрезвом состоянии, автобус заблокировался на 6 часов и не мог отправиться на поединок.

Проблему с автобусом так и не удалось решить, и все игроки были вынуждены добираться на поединок на такси.

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