toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЭМ

Игроки Манчестер Юнайтед уверены, что Сульшер станет главным тренером команды

09:20 37 Читати українською
Игроки Манчестер Юнайтед уверены, что Сульшер станет главным тренером команды
Игроки Манчестер Юнайтед / ФК МЮ

Футболисты манкунианского клуба надеются продолжить работу под руководством норвежца.

По информации The Telegraph, игроки "красных дьяволов" уверены, что Сульшер, который сейчас является исполняющим обязанности наставника команды, возглавит "крансных дьяволов" на постоянной основе.

Манчестер Юнайтед готовит 180 млн евро за двух талантов Бенфики

Кроме этого, руководство Манчестер Юнайтед также заинтересованы в продолжении сотрудничества с Сульшером. По мнению боссов МЮ, Уле Гуннар очень качественно работает, развивает молодых игроков команды и справился с отсутствием ключевых игроков. Напомним, лазарет команды в последнее время постоянно пополняется, однако Сульшер находит выход из этой сложной кадровой ситуации.

Напомним, в АПЛ специалист ни разу не проиграл в 12 матчах с момента его назначения на тренерский мостик команды.

Зінченко – лідер АПЛ, Класіко за Барселоною, Шальке тоне без Коноплянки, Юве не програє в Серії А – підсумки євровікенду

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
51
мин
Реал Мадрид
22:00
Аякс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук