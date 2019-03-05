Игроки Манчестер Юнайтед уверены, что Сульшер станет главным тренером команды

Футболисты манкунианского клуба надеются продолжить работу под руководством норвежца.

По информации The Telegraph, игроки "красных дьяволов" уверены, что Сульшер, который сейчас является исполняющим обязанности наставника команды, возглавит "крансных дьяволов" на постоянной основе.

Манчестер Юнайтед готовит 180 млн евро за двух талантов Бенфики

Кроме этого, руководство Манчестер Юнайтед также заинтересованы в продолжении сотрудничества с Сульшером. По мнению боссов МЮ, Уле Гуннар очень качественно работает, развивает молодых игроков команды и справился с отсутствием ключевых игроков. Напомним, лазарет команды в последнее время постоянно пополняется, однако Сульшер находит выход из этой сложной кадровой ситуации.

Напомним, в АПЛ специалист ни разу не проиграл в 12 матчах с момента его назначения на тренерский мостик команды.

Зінченко – лідер АПЛ, Класіко за Барселоною, Шальке тоне без Коноплянки, Юве не програє в Серії А – підсумки євровікенду