Манчестер Юнайтед готує 180 млн євро за двох талантів Бенфіки

Манкуніанський клуб готовий витратити шалену суму на придбання 19-річного хавбека "орлів" Жоао Феліша та 21-річного оборонця Рубена Діаша.

За інформацією The Record, "червоні дияволи" планують серйозно підсилитися під час літнього трансферного вікна. Зокрема, у списку цілей клубу присутні таланти Бенфіки Жоао Феліш та Рубен Діаш.

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Аби переконати португальський клуб відпустити цих двох гравців Манчестер Юнайтед готовий заплатити Бенфіці 180 млн євро. У англійському клубі вважають, що така пропозиція повинна спокусити "орлів" попрощатися із зазначеними гравцями.

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