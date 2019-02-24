toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВОРСКЛА - КАРПАТИ

Гравці Манчестер Сіті не дали Зінченку потримати Кубок ліги — ЗМІ пригадали, як українець перекинув трофей АПЛ

24 лютого 23:18 858 Читать на русском
Гравці Манчестер Сіті не дали Зінченку потримати Кубок ліги — ЗМІ пригадали, як українець перекинув трофей АПЛ
Олександр Зінченко / фото із соцмереж

Кумедний епізод трапився на церемонії нагородження після фіналу Кубка англійської Ліги, в якому Манчестер Сіті переміг Челсі.

Футболісти "містян" передавали трофей один одному. Останнім торкнувся кубка Емерік Ляпорт, який повернув його Ніколасу Отаменді. Зінченко, який стояв останнім у черзі, так і не отримав заслужену нагороду в руки.

Зінченко став найкращим гравцем фіналу Кубка ліги за версією Whoscored

Нагадаємо, в минулому році під час святкування перемоги в чемпіонаті Англії український хавбек ненавмисно перевернув кубок АПЛ. Можливо, таким чином гравці Манчестер Сіті вирішили пожартувати над Зінченком.

Зауважимо, що цей трофей став для Олександра 4-м у складі "містян". Минулого року він став переможцем АПЛ, Суперкубка Англії та володарем Кубка ліги.

Манчестер Сіті із Зінченком переміг Челсі в серії пенальті та здобув Кубок англійської ліги

Кубок англійської лігиФінал

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 24 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
0 : 0
( осн. час 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челсі
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Відеоновини Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Манчестер Сіті - Челсі Олександр Зінченко Олександр Зінченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
52
хв
Динамо
18:30
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук