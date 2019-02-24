Гравці Манчестер Сіті не дали Зінченку потримати Кубок ліги — ЗМІ пригадали, як українець перекинув трофей АПЛ

Кумедний епізод трапився на церемонії нагородження після фіналу Кубка англійської Ліги, в якому Манчестер Сіті переміг Челсі.

Футболісти "містян" передавали трофей один одному. Останнім торкнувся кубка Емерік Ляпорт, який повернув його Ніколасу Отаменді. Зінченко, який стояв останнім у черзі, так і не отримав заслужену нагороду в руки.

Зінченко став найкращим гравцем фіналу Кубка ліги за версією Whoscored

Нагадаємо, в минулому році під час святкування перемоги в чемпіонаті Англії український хавбек ненавмисно перевернув кубок АПЛ. Можливо, таким чином гравці Манчестер Сіті вирішили пожартувати над Зінченком.

Зауважимо, що цей трофей став для Олександра 4-м у складі "містян". Минулого року він став переможцем АПЛ, Суперкубка Англії та володарем Кубка ліги.

Манчестер Сіті із Зінченком переміг Челсі в серії пенальті та здобув Кубок англійської ліги