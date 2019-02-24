Игроки Манчестер Сити не дали Зинченко подержать Кубок лиги – СМИ вспомнили, как украинец опрокинул трофей АПЛ

Забавный эпизод случился на церемонии награждения после финала Кубка английской Лиги, в котором Манчестер Сити победил Челси.

Футболисты "горожан" передавали трофей друг другу. Последним коснулся кубка Ляпорт, который вернул его Николасу Отаменди. Зинченко, стоявший последним в очереди, так и не получил заслуженную награду в руки.

Зинченко стал лучшим игроком финала Кубка лиги по версии Whoscored

Напомним, в прошлом году во время празднования победы в чемпионате Англии украинский хавбек нечаянно опрокинул кубок АПЛ. Возможно, таким образом игроки Манчестер Сити решили подшутить над Зинченко.

Заметим, что этот трофей стал для Александра 4-м в составе "горожан". В прошлом году он стал победителем АПЛ, Суперкубка Англии и обладателем Кубка лиги.

Манчестер Сити с Зинченко победил Челси в серии пенальти и завоевал Кубок английской лиги