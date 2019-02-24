toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВОРСКЛА - КАРПАТЫ

Игроки Манчестер Сити не дали Зинченко подержать Кубок лиги – СМИ вспомнили, как украинец опрокинул трофей АПЛ

24 февраля 23:20 192 Читати українською
Игроки Манчестер Сити не дали Зинченко подержать Кубок лиги – СМИ вспомнили, как украинец опрокинул трофей АПЛ
Александр Зинченко / фото из соцсетей

Забавный эпизод случился на церемонии награждения после финала Кубка английской Лиги, в котором Манчестер Сити победил Челси.

Футболисты "горожан" передавали трофей друг другу. Последним коснулся кубка Ляпорт, который вернул его Николасу Отаменди. Зинченко, стоявший последним в очереди, так и не получил заслуженную награду в руки.

Зинченко стал лучшим игроком финала Кубка лиги по версии Whoscored

Напомним, в прошлом году во время празднования победы в чемпионате Англии украинский хавбек нечаянно опрокинул кубок АПЛ. Возможно, таким образом игроки Манчестер Сити решили подшутить над Зинченко.

Заметим, что этот трофей стал для Александра 4-м в составе "горожан". В прошлом году он стал победителем АПЛ, Суперкубка Англии и обладателем Кубка лиги.

Манчестер Сити с Зинченко победил Челси в серии пенальти и завоевал Кубок английской лиги

Кубок английской лигиФинал

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 24 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
0 : 0
( осн. время 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челси
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Видеоновости Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Манчестер Сити - Челси Александр Зинченко Александр Зинченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
23
мин
Динамо Киев
18:30
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук