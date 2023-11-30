Гравці Ліона поставили клубу ультиматум – вони хочуть працювати під керівництвом тільки одного тренера
Футболісти Ліона вимагають, щоб клубне керівництво повернуло Бруно Женезіо на посаду головного тренера.
Роздягальня Ліона наполягає на поверненні Женезіо після звільнення Фабіо Гроссо. Про це інформує Foot Mercato. Повідомляється, що боси "ткачів" розглядають низку кандидатів на пост наставника команди, серед інших - Хорхе Сампаолі та Ігор Тудор.
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Згідно з джерелом, Женезіо підтримує контракти з двома лідерами Ліона, які відігравали істотну роль під його керівництвом під час першого перебування в клубі – Корантеном Толіссо і Александром Ляказеттом.
Робота Гроссо на чолі наставника Ліона стала найкоротшою в історії клубу – він протримався на цій посаді всього лише 7 матчів. За підсумками 12 турів у чемпіонаті Франції "ткачі" посідають останню 18-ту сходинку турнірної таблиці.
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