Роздягальня Ліона наполягає на поверненні Женезіо після звільнення Фабіо Гроссо. Про це інформує Foot Mercato. Повідомляється, що боси "ткачів" розглядають низку кандидатів на пост наставника команди, серед інших - Хорхе Сампаолі та Ігор Тудор.

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Згідно з джерелом, Женезіо підтримує контракти з двома лідерами Ліона, які відігравали істотну роль під його керівництвом під час першого перебування в клубі – Корантеном Толіссо і Александром Ляказеттом.

Робота Гроссо на чолі наставника Ліона стала найкоротшою в історії клубу – він протримався на цій посаді всього лише 7 матчів. За підсумками 12 турів у чемпіонаті Франції "ткачі" посідають останню 18-ту сходинку турнірної таблиці.

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