Раздевалка Лиона настаивает на возвращении Женезио после увольнения Фабио Гроссо. Об этом информирует Foot Mercato. Сообщается, что боссы "ткачей" рассматривают ряд кандидатов на пост наставника команды, среди прочих – Хорхе Сампаоли и Игор Тудор.

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Согласно источнику, Женезио поддерживает контракты с двумя лидерами Лиона, которые играли существенную роль под его руководством во время первого пребывания в клубе – Корантеном Толиссо и Александром Ляказеттом.

Работа Гроссо во главе наставника Лиона стала самой короткой в истории клуба – он продержался на этом посту всего лишь 7 матчей. По итогам 12 туров в чемпионате Франции "ткачи" занимают последнюю 18-ю строчку турнирной таблицы.

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