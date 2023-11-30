Игроки Лиона поставили клубу ультиматум – они хотят работать под руководством только одного тренера
Футболисты Лиона требуют, чтобы клубное руководство вернуло Бруно Женезио на пост главного тренера.
Раздевалка Лиона настаивает на возвращении Женезио после увольнения Фабио Гроссо. Об этом информирует Foot Mercato. Сообщается, что боссы "ткачей" рассматривают ряд кандидатов на пост наставника команды, среди прочих – Хорхе Сампаоли и Игор Тудор.
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Согласно источнику, Женезио поддерживает контракты с двумя лидерами Лиона, которые играли существенную роль под его руководством во время первого пребывания в клубе – Корантеном Толиссо и Александром Ляказеттом.
Работа Гроссо во главе наставника Лиона стала самой короткой в истории клуба – он продержался на этом посту всего лишь 7 матчей. По итогам 12 туров в чемпионате Франции "ткачи" занимают последнюю 18-ю строчку турнирной таблицы.
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