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Гравці Кардіффа побилися прямо на полі

17:01 487 Читать на русском
Гравці Кардіффа побилися прямо на полі
Патерсон і Бакуна / Getty Images

Командна атмосфера у Кардіффі явно залишає бажати кращого.

Гравці валлійського клубу Каллум Патерсон та Леандро Бакуна влаштували сутичку після поразки від Ноттінгем Форест (0:1) у 35 турі Чемпіоншипу.

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Рефері щойно встиг дати фінальний свисток, а шотландець та нідерландець почали з'ясовувати стосунки прямо на полі. Бакуна щось викрикнув на адресу партнера, після чого гравці почали буцатися головами. Бійці вже були готові вчепитися одне одному в горло, однак підбігли інші футболісти Кардіффа і розтягнули забіяк.

Імовірно, саме напружена атмосфера в колективі є причиною провальних результатів "ластівок" – всього одне очко в останніх трьох турах.

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Теги
Леандро Бакуна Леандро Бакуна Кардіфф Кардіфф Англія Відеоновини Чемпіоншип Каллум Патерсон Каллум Патерсон
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