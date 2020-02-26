Гравці Кардіффа побилися прямо на полі

Командна атмосфера у Кардіффі явно залишає бажати кращого.

Гравці валлійського клубу Каллум Патерсон та Леандро Бакуна влаштували сутичку після поразки від Ноттінгем Форест (0:1) у 35 турі Чемпіоншипу.

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Рефері щойно встиг дати фінальний свисток, а шотландець та нідерландець почали з'ясовувати стосунки прямо на полі. Бакуна щось викрикнув на адресу партнера, після чого гравці почали буцатися головами. Бійці вже були готові вчепитися одне одному в горло, однак підбігли інші футболісти Кардіффа і розтягнули забіяк.

Імовірно, саме напружена атмосфера в колективі є причиною провальних результатів "ластівок" – всього одне очко в останніх трьох турах.

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