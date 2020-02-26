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Игроки Кардиффа подрались прямо на поле

17:01 146 Читати українською
Игроки Кардиффа подрались прямо на поле
Патерсон и Бакуна / Getty Images

Командная атмосфера в Кардиффе явно оставляет желать лучшего.

Игроки валлийского клуба Каллум Патерсон и Леандро Бакуна устроили стычку после поражения от Ноттингем Форест (0:1) в 35 туре Чемпионшипа.

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Рефери только успел дать финальный свисток, а шотландец и голландец начали выяснять отношения прямо на поле. Бакуна что-то выкрикнул в адрес партнера, после чего игроки начали бодаться головами. Бойцы уже были готовы вцепиться друг другу в горло, однако подбежали другие футболисты Кардиффа и растянули дерущихся.

Вероятно, именно напряженная атмосфера в коллективе является причиной провальных результатов "ласточек" – всего одно очко в последних трех турах.

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