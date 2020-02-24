Президент Фенербахче влаштував бійку з власними уболівальниками

Курйозний випадок стався після закінчення стамбульського дербі.

Президент Фенербахче Алі Коч після поразки своє команди від Галатасарая (1:3) у 23-му турі турецької Суперліги побився з власними уболівальниками.

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"Жовті канарки" не програвали своєму принциповому супернику на власному полі протягом 21 року і результат цієї гри аж ніяк не міг сподобатись уболівальникам команди. Віддані фани почали ображати Коча після фінального свистка, чим спровокували його на бійку.

Керівник Фенербахче знаходився у VIP-ложі, однак не стримав емоцій і зістрибнувши вниз, розпочав штовханину з фанатами, яка плавно перемістилась у підтрибунне приміщення. Цікаво, що головний арбітр матчу показав у стамбульському дербі 14 карток, дві з яких виявились червоними. Окрім того, суддя вилучив головного тренера Фенербахче Ерсуна Янала.

Як наслідок, Фенербахче у чемпіонаті Туреччини посідає шосту сходинку, набравши 38 пунктів у 23 турах, а Галатасарай з 45 очками зрівнявся з Трабзонспором та Сіваспором – лідерами чемпіонату.

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