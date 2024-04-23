У понеділок Інтер у дербі з Міланом достроково оформив виграш 20-го чемпіонського титулу у своїй історії. Россонері це просто так не залишили.

Поки Інтер і його вболівальники святкували виграш 20-го чемпіонського титулу, динамік на стадіоні Джузеппе Меацца додав гучності. У такий спосіб керівництво команди-господині намагалося заглушити спів ультрас "нерадзуррі" з Курви Норд.

Бійка, три червоних і дострокове Скудетто у відеоогляді матчу Мілан – Інтер – 1:2

Що довше тривало скандування 7500 присутніх уболівальників Інтера, то голосніше лунала музика в стилі хард-техно з динаміків, інформує Voetbal International. У відповідь "россонері" заявили, що це сталося не для того, щоб залякати фанатів Інтера, а для того, щоб заглушити кричалки вболівальників обох команд.

Також шанувальники Мілана розгорнули банер Ювентуса в синьо-чорних тонах. Це було відсилання до скандального Скудетто Інтера 2006 року, коли команді присудили титул через те, що Ювентус був засланий у Серію В.

Цікаво, що Андреа Аньєллі теж дав про себе знати. Колишній президент Ювентуса опублікував твіт "XVI.V.MCMLXXXII", в якому зашифрована дата 16 травня 1982 року. Це день, коли Ювентус виграв свій двадцятий чемпіонський титул. Тим самим Аньєллі вирішив "підколоти" Інтер, адже Юве підкорилося це досягнення ще 42 роки тому.