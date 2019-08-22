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Вела забив шедевральний гол а-ля Мессі – неймовірна краса з МЛС

11:18 776 Читать на русском
Вела забив шедевральний гол а-ля Мессі – неймовірна краса з МЛС
Карлос Вела

Мексиканський форвард Карлос Вела продовжує розривати чемпіонат США космічним рівнем свого футболу.

Карлос Вела створив диво-гол у матчі проти Сан-Хосе. На 41-й хвилині зустрічі форвард Лос-Анджелеса підхопив м'яч перед чужим штрафним майданчиком, елегантно обіграв захисника та воротаря в стилі Мессі, після чого вразив ворота.

Цим голом Вела зробив рахунок розгромним на користь Лос-Анджелеса, а фінальний свисток зафіксував перемогу 4:0. Мексиканець оформив дубль – перший гол він забив з пенальті.

Вела встановив історичний рекорд МЛС

У цьому сезоні Карлос забив вже 26 м'ячів у 25 матчах чемпіонату США.

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