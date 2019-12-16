Гравці Динамо самі собі робили установку на гру з Десною, – Бущан про чоловічу розмову після Лугано

Воротар Динамо Георгій Бущан відзначив важливість перемоги над Десною (1:0) у 18 турі УПЛ.

"Думаю, це була переломна перемога. Вона потрібна була і для самих себе, і для турнірної таблиці, і для уболівальників.

Десна – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Як описати останні півроку для Динамо? Американські гірки. Зараз треба відпочити, набратися нових сил. На зборах продуктивно попрацювати. Думаю, у весняній частині ми зробимо все, щоб таких гойдалок більше не було.

Чи була після матчу з Лугано серйозна чоловіча розмова між собою? Серьога Сидорчук... ми самі перед собою робили установку на гру. Крім того, що говорив тренер, ми ще й самі підтримували один одного, тому що потрібна була перемога", – сказав Бущан в ефірі програми Профутбол.

Нагадаємо, після перемоги над Десною "біло-сині" піднялися на друге місце у турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Михайличенка відстають від Шахтаря на 14 очок.

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