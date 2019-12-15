Десна – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Десна поступилася Динамо у матчі 18-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Десна – Динамо.

Господарі активніше почали матч, змусивши "біло-синіх" більше думати про оборону. Серія стандартів у виконанні Десни не призвела до небезпеки біля воріт Бущана. Після стартового тиску підопічних Рябоконя кияни змогли організувати декілька хороших виходів в атаку і відкрили рахунок – Караваєв прострілив з правого флангу на Вербіча, з ударом словенця впорався Паст, але добивання Циганкова вивело команду Михайличенка вперед. Надалі кияни діяли дуже обережно, не дозволяючи Десні створювати свої нагоди.

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Після перерви Динамо більшу частину ігрового часу контролювало хід подій, але дозволило Десні видати активний відрізок в середині тайму: на 67-й хвилині Філіппов легко обіграв Шабанова і мав зрівнювати рахунок – гостей виручив Бущан. Кияни також мали хорошу нагоду – Буяльський вивів Циганкова на ідеальну ударну позицію, але голкіпер Десни скоротив дистанцію і не дозволив киянам збільшити перевагу. Вже у доданий до основного час підопічні Михайличенка могли забивати другий гол: Шепелєв та Сидорчук розірвали оборону господарів і капітан киян викотив м'яч на Вербіча. Словенець заробив пенальті, який сам і змарнував.

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