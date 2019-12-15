Десна – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Господарі активніше почали матч, змусивши "біло-синіх" більше думати про оборону. Серія стандартів у виконанні Десни не призвела до небезпеки біля воріт Бущана. Після стартового тиску підопічних Рябоконя кияни змогли організувати декілька хороших виходів в атаку і відкрили рахунок – Караваєв прострілив з правого флангу на Вербіча, з ударом словенця впорався Паст, але добивання Циганкова вивело команду Михайличенка вперед. Надалі кияни діяли дуже обережно, не дозволяючи Десні створювати свої нагоди.
Після перерви Динамо більшу частину ігрового часу контролювало хід подій, але дозволило Десні видати активний відрізок в середині тайму: на 67-й хвилині Філіппов легко обіграв Шабанова і мав зрівнювати рахунок – гостей виручив Бущан. Кияни також мали хорошу нагоду – Буяльський вивів Циганкова на ідеальну ударну позицію, але голкіпер Десни скоротив дистанцію і не дозволив киянам збільшити перевагу. Вже у доданий до основного час підопічні Михайличенка могли забивати другий гол: Шепелєв та Сидорчук розірвали оборону господарів і капітан киян викотив м'яч на Вербіча. Словенець заробив пенальті, який сам і змарнував.