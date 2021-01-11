Гравці та персонал Динамо, а також представники молодіжних команд "біло-синіх", здали негативні тести на наявність коронавірусу, повідомляє офіційний сайт киян.

Динамо оприлюднило план виходу з відпустки – киян очікує насичений період

Таким чином, команда Мірчі Луческу не має перешкод напередодні початку тренувального процесу, який має розпочатись сьогодні, 11 січня. Перед цим перша частина динамівців має пройти вже традиційне медобстеження.

Нагадаємо, у Києві команда буде працювати до 15-го січня, після чого динамівці вирушать на збір до ОАЕ. Перший етап підготовки пройде до 25-го січня – крім тренувань заплановані контрольні матчі. На даний момент узгоджені два поєдинки: 18 січня підопічні Мірчі Луческу поміряються силами з чемпіоном Польщі – варшавською Легією, а 21-го січня зіграють із найсильнішою командою Білорусі – солігорським Шахтарем.

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