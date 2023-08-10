Щодо двох гравців українських клубів в Бразилії була відкрити справа, яка пов'язана з порушеннями правил про ставки у букмекерських конторах та махінаціях.

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Як повідомляє Globo, захисник Динамо Феррейра Сідклей та новачок Шахтаря Педрінью були виправданні. Всі звинувачення проти обох футболістів зняті. Якби їхню причетність до злочину довели, то їм би загрожувало покарання від 2 до 6 років ув'язнення.

Нагадаємо, що Сідклей наразі виступає за ЦСКА 1948 Софія, а Педрінью вже встиг зіграти у двох матчах за Шахтар в УПЛ.

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