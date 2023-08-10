Относительно двух игроков украинских клубов в Бразилии было открыть дело, связанное с нарушениями правил о ставках в букмекерских конторах и махинациях.

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Как сообщает Globo, защитник Динамо Феррейра Сидклей и новичок Шахтера Педринью были оправданы. Все обвинения против обоих футболистов сняты. Если бы их причастность к преступлению доказали, то им грозило бы наказание от 2 до 6 лет заключения.

Напомним, что Сидклей выступает за ЦСКА 1948 София, а Педринью уже успел сыграть в двух матчах за Шахтер в УПЛ.

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