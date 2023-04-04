Футболісти Челсі заочно називали екс-наставника команди Грема Поттера Гаррі Поттером і Хогвартсом. Такі образливі прізвиська звільнений фахівець отримав за свою м'якість в умовах поганих результатів команди, інформує The Athletic.

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Під час останнього матчу Поттера на чолі Челсі вболівальники "синіх" співали на стадіоні на адресу тренера: "Ти не знаєш, що робиш". Цю зустріч лондонська команда програла з рахунком 0:2, після чого наставника було звільнено. Таким чином, Грем протримався в Челсі менше 7 місяців.

Загалом Челсі програв під керівництвом Поттера 11 разів.

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