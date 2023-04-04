Авторитетне видання The Athletic розповіло про проблеми, з якими зіткнулися гравці англійського клубу через роздутий склад команди.

Залишити Мудрика без тренера вирішили двоє директорів Челсі – Поттер не заперечував

"Логістика розміщення такої великої групи в повсякденному тренувальному центрі команди була жахливою. Роздягальні були переналаштовані, але деякий час гравцям довелося переодягатися у своє екіпірування в коридорі назовні, оскільки для них просто не вистачало місця. Зокрема це стосувалося новачків команди таких, як Михайло Мудрик і Ноні Мадуеке. В тренувальному центрі настільки було тісно, що їм доводилося сидіти на підлозі під час розмов з тренером", – йдеться у статті.

Нагадаємо, українець провів за Челсі вісім ігор, в яких відзначився однією результативною передачею. В матчі проти Астон Вілли Мудрик провів 57 хвилин і запам'ятався двома змарнованими виходами сам на сам.

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