Здавалося, позбувшись Романа Абрамовича, Челсі має всі шанси стати нормальним клубом. Однак росіянин зумів продати клуб Тодду Бьолі, який у найкращих традиціях свого попередника регулярно шокує уболівальників команди. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR аналізує список кандидатів, серед яких американський бізнесмен вибирає свою наступну жертву.

Мудрика купив божевільний профан – звільнення Поттера настільки логічне, наскільки й абсурдне

Грем Поттер переїжджав на Стемфорд Брідж як спаситель. Керівництво Челсі без проблем виплатило Брайтону понад 20 мільйонів євро компенсації, а самого фахівця нагородило щедрим контрактом. Була задекларована ціль розпочати довгостроковий проєкт. Англієць нібито мав втілювати нову ідентичність клубу. Що ж ми бачимо насправді? Челсі зовсім не змінився. Це все той же імпульсивний клуб, в рішеннях якого не варто шукати логіку.

Водночас потрібно визнати, що Поттер справді не впорався. Він сам це розуміє, тому й погодився розійтися полюбовно. Чи були в нього шанси вижити в цьому хаосі – інше питання, яке ми вже підіймали ось у цьому матеріалі. Зараз просто зафіксуємо: 31 матч, 12 перемог, 11 поразок, негативна різниця м'ячів. А ще – найгірший показник в історії Челсі за кількістю набраних очок для менеджерів, які провели на чолі команди понад 20 матчів.

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Звільнення, якого, будьмо відвертими, давно чекали, оголило інше питання – а що далі? У Челсі немає ні проєкту, ні бодай якогось бачення, куди потрібно рухатися далі. Важко уявити, щоб було якось інакше в клубі, де все залежить від настрою однієї людини. Так, саме від настрою. Адже неможливо навіть уявити, щоб усі безглузді рішення Тодда Бьолі можна було вмістити в рамки якоїсь стратегічної моделі. От і виходить, що вибір нового наставника схожий на калейдоскоп. Деякі прізвища там відверто дивують, деякі навіть смішать, але ніколи не вгадаєш, на якій картинці зупинить свій вибір власник Челсі.

За останні кілька днів європейські ЗМІ, передусім британські, повідомили про величезну кількість тренерів, які перебувають у полі зору Челсі. Їхня кількість давно перетнула межу десятка. Ми ж спробували систематизувати інсайди та спробували знайти логіку в тих чи інших іменах. Щоправда, іноді вона полягає саме у відсутності раціональності.

Тріо для багатих

Розпочнемо з трійки, кожен представник якої справді, міг би принести користь Челсі. На перший погляд, вони дуже різні, але мають спільну рису, яка навряд чи влаштує Тодда Бьолі. Усім їм потрібні гарантії, що цей проєкт надовго, а головне – цілковита автономія. Жодних втручань з боку керівництва. Єдина хороша новина полягає в тому, що всі вони зараз безробітні й потенційно відкриті до переговорів.

Юліан Нагельсманн зараз фігурує у пресі як кандидат №1. Це свідчить про те, що у Челсі ще не попрощалися зі здоровим глуздом. Проте не варто поспішати. Напередодні з'явилася інформація, що головною претензією Бьолі до цього кандидата є вік! Бізнесмен вважає, що в 35 років зарано керувати таким гігантом, як його клуб. Та і сам Нагельсманн не форсує подій (нібито хоче відпочити до літа). Цілком можливо, що він не хоче потрапити у черговий сумнівний проєкт.

Луїс Енріке. Іспанець відпочив після прощання зі своєю національною збірною й тепер готовий до нових викликів. Він сам подає сигнали, що хоче працювати. Луїс Енріке прагне повернутися у клубний футбол і дуже зацікавлений у роботі в АПЛ. Занадто багато збігів, чи не так? Але й тут є погана новина для Бьолі. Луїсу потрібен серйозний підхід, а це точно не про нинішній Челсі.

Антоніо Конте. Той випадок, коли самому тренеру це потрібно навіть більше. Річ у тім, що зараз Челсі – це єдиний клуб, який здатен задовольняти забаганки італійця. З іншого боку, він уміє забезпечувати результат, якщо керівництво виконує усі його умови. Звісно, ніхто не забув про скандальне прощання після першої каденції Конте, але зараз у Челсі вже немає ні Абрамовича, ні Грановської.

Тріо для розумних

Не здивуємося, якщо цей підпункт ви відразу прогортаєте вниз. Це ж точно не про Челсі. Вибір одного із цих кандидатів мало чим відрізнятиметься від запрошення Грема Поттера. Їм також потрібен час та спокійні умови, щоб створити щось справді вартісне. У Лондоні з цим не дуже складається.

Маурісіо Почеттіно. Аргентинець постійно потрапляє у перелік кандидатів, якщо якийсь клуб залишається без тренера. Так, у ПСЖ не вийшло, а в кого там вийшло? Його оцінюють за роботою в Тоттенхемі, де найвищим досягненням став фінал Ліги чемпіонів. Для Челсі це був би хороший варіант, але сам Почеттіно хоче в Реал.

Роберто Де Дзербі. Тренер, у якому в Україні не бачили потенціалу, за кілька місяців підкорив АПЛ. Проте Челсі варто дивитися не на миттєвий прогрес Брайтона, а на роботу італійця в Сассуоло та Шахтарі. Там Де Дзербі починав майже з нуля і це не було швидко. Італієць вміє розбирати завали, вибудовуючи роботу етап за етапом.

Марку Сілва. Мабуть, найбільш неочевидний кандидат. Португалець довго звикав до англійського футболу, але наполегливість своє зробила. Він у яскравому стилі повернув Фулхем в АПЛ та не допускає навіть думок про виліт. "Коттеджери" стали одним із відкриттів нинішнього сезону, постійно перебуваючи у топ-10. Такі результати дозволяють Сілві думати про роботу в клубі значно вищого рівня.

Тріо для бідних

Це список кандидатів, до яких Челсі, найімовірніше, ніколи не звернеться. Зробити це змусить хіба відмова від усіх можливих топів (у це не дуже віриться). Зірковий час цих тренерів уже позаду, або ж вони вже провалили шанс закріпитися на вершині.

Брендан Роджерс. Ідеальний варіант на короткий час. Скрізь досягає прогресу. Щоправда, у якийсь момент у нього все починає сипатися. Тоді потрібно звільняти. Перезапускати команду Роджерс не вміє. Ірландець майже брав чемпіонство з Ліверпулем, повертав Селтіку статус гегемона і навіть у Лестері виграв два трофеї.

Олівер Гласнер. Це протеже Тодда Бьолі. Американець знає про цього фахівця, бо торік він виграв Лігу Європи на чолі Айнтрахта. Також австрійця добре знає технічний директор "синіх" Крістофер Вівелл, адже вони разом працювали у Зальцбурзі. Словом, Гласнер має дуже сильні козирі. Ось лишень брати тренера з-поза топ-5 Бундесліги якось несолідно як для Бьолі.

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Венсан Компані. Молодий фахівець, який лише формує собі тренерське ім'я. Цікавий варіант, якщо також думати про майбутнє й не вимагати всього тут і зараз. Проте запросити його практично немає шансів. Компані на чолі Бернлі розриває Чемпіоншип, і не покине своє дітище за мить до тріумфу в обмін на туманні перспективи Лондона.

Тріо для божевільних

Категорія, в якій може сповна розгулятися фантазія власника та фанатів Челсі. Кожен із цих варіантів не позбавлений логіки, але серйозно говорити про їхню реалізацію не доводиться. Передусім через те, що жоден із цих фахівців не прийде прямо зараз, а чекати до завершення сезону лондонці не можуть. На кону Ліга чемпіонів – єдиний турнір, де вони у нинішньому сезоні не зганьбилися.

Зінедін Зідан. Мрія будь-якого топ-клубу. Головна проблема полягає в тому, що це не Зідана запрошують на роботу, а він обирає собі посаду. Навіть ПСЖ не зумів пробити стіну сумнівів легендарного француза. Зінедіна не спокусиш великими грішми, а в Челсі зараз більш нічого немає.

Карло Анчелотті. Італієць на старості став дуже сентиментальним. Залюбки повертається туди, де йому було добре. Мадрид може ініціювати прощання вже цього літа, оскільки планує запустити новий проєкт з молодим тренером. Насправді Анчелотті з його вмінням знаходити спільну мову з футболістами міг би бути дуже корисним для Челсі у цей період. От тільки не зрозуміло, як Бьолі може переконати обрати його клуб замість збірної Бразилії.

Жозе Моурінью. Ось хто по-справжньому любить перебувати в центрі уваги. Нинішній Челсі це може гарантувати. До того ж, португалець з особливим пієтетом ставиться до "синіх". Попри всі невдачі, які спіткали його під час другого приходу в клуб. Спокусити Моурінью на цю авантюру було б не складно, але з гарантій лише одна – статус, який у нього зараз є в Римі, він однозначно втратить.