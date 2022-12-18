Упамекано став черговим гравцем Баварії, який зі своєю збірною дістався до фіналу чемпіонату світу та зіграв у ньому. Ця серія триває з 1982 року (загалом 40 років), повідомляє MisterChip.

Аргентина – Франція – відео голів

Цікаво, що такий самий рекорд може встановити Інтер. Для цього необхідно, аби Лаутаро Мартінес вийшов у складі "альбіселесте" на заміну.

Зауважимо, що на 23 хвилині Мессі зробив рахунок 1:0, реалізувавши пенальті за фол на Ді Марії, а на 36-ій Анхель розстріляв Уго Льоріса з близької відстані.

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