Гравці Баварії виходять до фіналів чемпіонатів світу вже 40 років – італійський гранд може зрівнятись
17:54 - Читать на русском
Представники Баварії вже вкотре грають у фіналі чемпіонатів світу.
23’ Ліонель Мессі
36’ Анхель Ді Марія
Кіліан Мбаппе 80’
Кіліан Мбаппе 82’
23’ Ліонель Мессі
36’ Анхель Ді Марія
80’ Кіліан Мбаппе
82’ Кіліан Мбаппе
Упамекано став черговим гравцем Баварії, який зі своєю збірною дістався до фіналу чемпіонату світу та зіграв у ньому. Ця серія триває з 1982 року (загалом 40 років), повідомляє MisterChip.
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Цікаво, що такий самий рекорд може встановити Інтер. Для цього необхідно, аби Лаутаро Мартінес вийшов у складі "альбіселесте" на заміну.
Зауважимо, що на 23 хвилині Мессі зробив рахунок 1:0, реалізувавши пенальті за фол на Ді Марії, а на 36-ій Анхель розстріляв Уго Льоріса з близької відстані.
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