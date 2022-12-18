Представители Баварии в очередной раз играют в финале чемпионатов мира.

Упамекано стал очередным игроком Баварии, который со своей сборной добрался до финала чемпионата мира и сыграл в нем. Эта серия продолжается с 1982 года (в общей сложности 40 лет), сообщает MisterChip.

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Интересно, что такой же рекорд может установить Интер. Для этого необходимо, чтобы Лаутаро Мартинес вышел в составе "альбиселесте" на замену.

Отметим, что на 23 минуте Месси сделал счет 1:0, реализовав пенальти за фол на Ди Марии, а на 36-й Анхель расстрелял Уго Льориса с близкого расстояния.

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