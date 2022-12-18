Игроки Баварии выходят в финал чемпионатов мира уже 40 лет – итальянский гранд может сравняться
17:54 - Читати українською
Представители Баварии в очередной раз играют в финале чемпионатов мира.
23’ Лионель Месси
36’ Анхел Ди Мария
109’ Лионель Месси
Килиан Мбаппе 80’
Килиан Мбаппе 82’
Килиан Мбаппе 118’
23’ Лионель Месси
36’ Анхел Ди Мария
80’ Килиан Мбаппе
82’ Килиан Мбаппе
109’ Лионель Месси
118’ Килиан Мбаппе
Упамекано стал очередным игроком Баварии, который со своей сборной добрался до финала чемпионата мира и сыграл в нем. Эта серия продолжается с 1982 года (в общей сложности 40 лет), сообщает MisterChip.
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Интересно, что такой же рекорд может установить Интер. Для этого необходимо, чтобы Лаутаро Мартинес вышел в составе "альбиселесте" на замену.
Отметим, что на 23 минуте Месси сделал счет 1:0, реализовав пенальти за фол на Ди Марии, а на 36-й Анхель расстрелял Уго Льориса с близкого расстояния.
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