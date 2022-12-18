Аргентина зустрічається з Францією в рамках фіналу ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Аргентина сильно розпочала та методично тиснула на правий фланг оборони Франції. Через пів тайму звідти прийшов гол. Ді Марія проскочив Дембеле та впав у штрафному майданчику після дотику Усмана. Арбітр призначив пенальті, а Мессі з позначки розвів м'яч і голкіпера по кутах.

Аргентинці подвоїли перевагу ще до перерви, розігравши швидку атаку. Мессі та Альварес відіграли кількох суперників, Мак Аллістер вибіг на вільний простір і прострілив вздовж воріт на Ді Марію, а Анхель легко перекинув воротаря.

У другому таймі Франція повернулася в гру після відчайдушних замін Дідьє Дешама. Коло Муані увірвався у штрафний майданчик і впав внаслідок боротьби з Отаменді. Суддя призначив пенальті, а Мбаппе переграв Мартінеса з 11 метрів.

А через декілька хвилин французи взагалі зрівняли рахунок. Все розпочалось з помилки Мессі, який загрався в центрі поля та віддав м'яч Коману. Мбаппе обігрався з Тюрамом і майстерним ударом в дотик влучив у кут воріт. Голкіпер знову ледь не потягнув.