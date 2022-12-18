Юрій Гаврищак і володар "Золотої бутси" на ЧС-1994 у США Олег Саленко підбили підсумки Мундіалю у Катарі та обговорили ситуацію в українському футболі.

Чому Олег Саленко у фіналі чемпіонату світу вболівав за Ліонеля Мессі? Чим екс-динамівця здивувала збірна Марокко? Хто відверто розчарував на Мундіалі та як виглядала б збірна України на світовій першості, якби пройшла Уельс?

Про позицію Тимощука, трансфер Циганкова, ціну на Мудрика та багато іншого слухайте у відертому інтерв'ю рекордсмена за кількістю м'ячів в одному матчі на ЧС Олега Саленка на YouTube-каналі "Футбол 24".