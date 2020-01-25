toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ВАЛЕНСІЯ - БАРСЕЛОНА ШАХТАР - ЛЕХ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Валенсія – Барселона: Сетьєн назвав причини сенсаційної поразки каталонців

20:54 745 Читать на русском
Валенсія – Барселона: Сетьєн назвав причини сенсаційної поразки каталонців
Кіке Сетьєн / Фото ФК Барселона

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн не приховував свого розчарування від першої поразки на чолі "блаугранас" (0:2).

48’ Жорді Альба
77’ Максиміліано Гомес
 
48’ Жорді Альба
77’ Максиміліано Гомес

"У нас не було проблем з налаштуванням на гру. Я бачив, що гравці в порядку, що вони зосереджені. Але ми недостатньо добре вибирали позиції, не розуміли певні речі, а суперник лише додавав. Це коштувало нам очок.

Валенсія – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У нас було багато безглуздих пасів, передач заради передач. Наші можливості загрожувати воротам суперника були обмежені. Нікому не сподобалося те, що ми сьогодні бачили. Валенсія чудово накривала наших гравців і давила на них.

Наше головне досягнення в першому таймі – піти на перерву без пропущеного гола. У другому таймі ми грали трохи краще, але теж недостатньо добре.

Правильний вибір позиції і пильність – це важливі частини роботи в захисті, які багато визначають. Валенсія – чудова команда, кілька разів вона добре виходила з-під тиску, і в ній грають небезпечні футболісти", – цитує Сетьєна Marca.

Попри поразку Барса залишається на першому місці, випереджаючи Реал за додатковими показниками, але на мадридців ще очікує зустріч з Вальядолідом.

Валенсія шокувала Барселону, завдавши каталонцям першої поразки під керівництвом Сетьєна

blog_ava
Валенсія – Барселона: перший провал Сетьєна, подвиги тер Штегена, розкішне перевтілення з невдахи в героя та брак лідера
22:50
4885
Теги
Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Барселона Барселона Іспанія Валенсія - Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
47
хв
Атлетіко
13:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук