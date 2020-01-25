Валенсія – Барселона: Сетьєн назвав причини сенсаційної поразки каталонців

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн не приховував свого розчарування від першої поразки на чолі "блаугранас" (0:2).

"У нас не було проблем з налаштуванням на гру. Я бачив, що гравці в порядку, що вони зосереджені. Але ми недостатньо добре вибирали позиції, не розуміли певні речі, а суперник лише додавав. Це коштувало нам очок.

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У нас було багато безглуздих пасів, передач заради передач. Наші можливості загрожувати воротам суперника були обмежені. Нікому не сподобалося те, що ми сьогодні бачили. Валенсія чудово накривала наших гравців і давила на них.

Наше головне досягнення в першому таймі – піти на перерву без пропущеного гола. У другому таймі ми грали трохи краще, але теж недостатньо добре.

Правильний вибір позиції і пильність – це важливі частини роботи в захисті, які багато визначають. Валенсія – чудова команда, кілька разів вона добре виходила з-під тиску, і в ній грають небезпечні футболісти", – цитує Сетьєна Marca.

Попри поразку Барса залишається на першому місці, випереджаючи Реал за додатковими показниками, але на мадридців ще очікує зустріч з Вальядолідом.

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