Німецька команда влаштувала собі день релаксу після виходу в півфінал Ліги Європи.

Підопічні Олівера Гласнера сенсаційно вибили Барселону, обігравши команду Хаві на Камп Ноу з рахунком 3:2. Німецька делегація вирішила ще на день затриматися в сонячній Іспанії.

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Сьогодні, 15 квітня, гравці Айнтрахта влаштували собі день відпочинку. Футболісти прийшли на один із міських пляжів та не втратили нагоди покупатися у Балеарському морі. Компанію їм склали і фанати, чимало з яких теж залишилися в Барселоні на вихідні.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги Європи суперником Айнтрахта стане Вест Хем. Поєдинки пройдуть 25 квітня і 5 травня. Іншу пару півфіналістів склали Рейнджерс та РБ Лейпциг.

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