Немецкая команда устроила день релакса после выхода в полуфинал Лиги Европы.

Подопечные Оливера Гласнера сенсационно выбили Барселону, обыграв команду Хави на Камп Ноу со счетом 3:2. Немецкая делегация решила еще на день задержаться в солнечной Испании.

Фанаты Барселоны покинули Камп Ноу во время матча с Айнтрахтом – Лапорта в шоке

Сегодня, 15 апреля, игроки Айнтрахта устроили день отдыха. Футболисты пришли на один из городских пляжей и не упустили возможности покупаться в Балеарском море. Компанию им составили и фанаты, многие из которых тоже остались в Барселоне на выходные.

Напомним, в полуфинале Лиги Европы соперником Айнтрахта станет Вест Хэм. Поединки пройдут 25 апреля и 5 мая. Другую пару полуфиналистов составили Рейнджерс и РБ Лейпциг.

Айнтрахт победил Барселону в драматичном сражении с пятью голами, прорвавшись в полуфинал Лиги Европы