Суперник збірної України злякався їхати в УПЛ через війну – ним цікавився Шахтар, а новачок давав серйозні гроші
Війна залишається серйозною перешкодою для трансферної роботи українських клубів.
Як стало відомо Футбол 24, півзахисник Анзор Меквабішвілі відмовився від переходу в ЛНЗ.
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22-річний грузин злякався війни і зробив вибір на користь румунської Універсітаті Крайови, яка виклала 400 тисяч євро. Стільки ж був готовий заплатити ЛНЗ. Меквабішвілі також пов'язували з Поліссям та Шахтарем, де виступають троє земляків – Гочолейшвілі, Азаров і Лацабідзе.
Додамо, що Анзор був капітаном грузинської молодіжки, яка дійшла до плей-офф Євро-2023. Меквабішвілі вже має стабільне місце і в національній команді (13 матчів), яка стане суперником України у наступному розіграші Ліги націй.
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