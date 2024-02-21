Як стало відомо Футбол 24, півзахисник Анзор Меквабішвілі відмовився від переходу в ЛНЗ.

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22-річний грузин злякався війни і зробив вибір на користь румунської Універсітаті Крайови, яка виклала 400 тисяч євро. Стільки ж був готовий заплатити ЛНЗ. Меквабішвілі також пов'язували з Поліссям та Шахтарем, де виступають троє земляків – Гочолейшвілі, Азаров і Лацабідзе.

Додамо, що Анзор був капітаном грузинської молодіжки, яка дійшла до плей-офф Євро-2023. Меквабішвілі вже має стабільне місце і в національній команді (13 матчів), яка стане суперником України у наступному розіграші Ліги націй.

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