Вальядолід на своєму офіційному сайті представив двох новачків – іспанського оборонця Енріке Ріоса та українського воротаря Ярослава Мейхера.

Гравець молодіжної збірної України перебрався до чемпіонату Швеції

Уродженець Тернополя є вихованцем Еспаньйола, а в минулому сезоні дебютував у складі Логроньєса, з якого перебрався у Вальядолід на правах вільного агента.

До слова, у складі Логроньєса Мейхер відіграв у 4 матчах у минулому сезоні, в яких пропустив 5 м'ячів та 1 разу втримав власні ворота на замку. Також Ярослав зіграв у 1 поєдинку у складі збірної України U-18.

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