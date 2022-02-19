У поєдинку чемпіонату Італії U-19 знайшовся хлопець без моральних і спортивних принципів.

Після фінального свистка матчу Верони і СПАЛа розпочався хаос, який спровокував один гравець.

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Нападник "мастифів" Федеріко Кайя дивився на гру партнерів з трибун, але під кінець спустився до підтрибунного приміщення з недобрими намірами. Гравець Верони раптом дав ляпаса супернику і втік у власну роздягальню!

Юному грубіяну не вдалося уникнути покарання, інформує Goal. Кайя отримав дискваліфікацію на один місяць, а Верона повинна сплатити 1000 євро штрафу за поведінку нахаби.

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