Игрок юношеской команды Вероны дал пощечину сопернику и сбежал в раздевалку – труса наказали дисквалификацией
В поединке чемпионата Италии U-19 нашелся парень без нравственных и спортивных принципов.
После финального свистка матча Вероны и СПАЛа начался хаос, спровоцировавший один игрок.
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Нападающий "мастифов" Федерико Кайя смотрел на игру партнеров с трибун, но под конец спустился в подтрибунное помещение с недобрыми намерениями. Игрок Вероны вдруг дал пощечину сопернику и убежал в свою раздевалку!
Юному грубияну не удалось избежать наказания, информирует Goal. Кайя получил дисквалификацию на один месяц, а Верона должна уплатить 1000 евро штрафа за поведение нахала.
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