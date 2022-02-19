В поединке чемпионата Италии U-19 нашелся парень без нравственных и спортивных принципов.

После финального свистка матча Вероны и СПАЛа начался хаос, спровоцировавший один игрок.

Главный тренер Метца набросился с кулаками на спортдира Лилля – видео драки перед трибунами

Нападающий "мастифов" Федерико Кайя смотрел на игру партнеров с трибун, но под конец спустился в подтрибунное помещение с недобрыми намерениями. Игрок Вероны вдруг дал пощечину сопернику и убежал в свою раздевалку!

Юному грубияну не удалось избежать наказания, информирует Goal. Кайя получил дисквалификацию на один месяц, а Верона должна уплатить 1000 евро штрафа за поведение нахала.

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