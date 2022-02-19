У компенсований час головний тренер "бордових" різко розвернувся і накинувся на спортивного директора Лілля Сільвена Армана. "Бійців" розтягнули, а рефері показав Антонетті червону картку. Після гри наставник Метца пояснив свою агресію.

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"Ви вважаєте, що президент Лілля та його спортивний директор мають вештатися за два метри від мене в технічній зоні, щоб чинити тиск на четвертого суддю? Мені 60 років, і я не хочу, щоб про мене говорили погано. Якби вони не підійшли, то чи був би цей інцидент?

Коли хтось нападає на мене, я відповідаю. Я повинен бути мерзотником на роботі... Ви любите чемних тренерів, вам не подобаються хлопці із поганим характером. Я все знаю, мене не люблять, але мені байдуже", – наводить слова Антонетті L'Équipe.

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