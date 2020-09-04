"Мы должны перестать делить людей на синих и красных, на левых и правых, на "бандеровцев" и "ватников". Если мы хотим мира и единения, любое государство начинается с человека, а не наоборот.

Полесье разорвало контракт с игроком, который выступал в чемпионате "ЛНР", после протеста ультрас

Я хочу играть здесь и быть частью Украины, прославлять на соревнованиях честь этой страны и делать так, чтобы миллионы украинцев от Львова до Луганска, от Чернигова до Симферополя гордились своей единственной страной", – отметил Лобов в комментарии программе ТаТоТаке.

Напомним, Полесье разорвало соглашение с игроком после того, как ультрас клуба узнали о том, что новичок клуба выступал в чемпионате "ЛНР". Руководство клуб решило не идти против фанатов и прекратили сотрудничество с игроком.

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