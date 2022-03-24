Подоляк покинув Україну через напад росіян, дістався Великобританії та приєднався до Брекнел Таун за дворічною спонсорською програмою в академії клубу.

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"Мій дядько зробив усе це можливим, він домовився з людьми в клубі, щоб мене відвезли сюди, у Брекнел. Я дійсно не впевнений щодо футболу в Україні, чи відновиться він бодай за рік. Приїхати сюди і грати у футбол – це чудово. Я щодня розмовляю зі своєю сім’єю. Я розмовляю зі своєю мамою, татом, братом і бабусею. Ми всі підтримуємо зв'язок. Мої тато і брат тепер є частиною територіальної оборони, вони захищають саме місто.

Я дуже щасливий бути тут, у Брекнелі, я справді вдячний президенту футбольного клубу за те, що все це сталося. Усі хлопці допомагають мені адаптуватися до нового середовища. Все, що я хочу зробити зараз, це продовжувати розвиватися як футболіст", – зазначив юний українець у коментарі Bracknellnews.

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