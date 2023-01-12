Зараз Горін перебуває на перегляді в Ольденбурзі з третьої Бундесліги, повідомляє Footboom.

Наставник Маліновського лаконічно оцінив дебют українця – Марсель здобув впевнену перемогу

Наразі німецький клуб не ухвалив остаточного рішення щодо підписання українця, але він вже встиг пограти в кількох контрольних матчах.

Відзначимо, що Горін провів 13 матчів за Минай у поточному сезоні, записавши до свого активу 1 результативну передачу.

Маліновський дебютував за Марсель брутальним підкатом – конкуренти змушують хвилюватися за українця