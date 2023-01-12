Гравець Миная може перебратись до Німеччини, – ЗМІ
14:56 - Читать на русском
Захисник Миная Олег Горін має шанс опинитись в чемпіонаті Німеччини.
Зараз Горін перебуває на перегляді в Ольденбурзі з третьої Бундесліги, повідомляє Footboom.
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Наразі німецький клуб не ухвалив остаточного рішення щодо підписання українця, але він вже встиг пограти в кількох контрольних матчах.
Відзначимо, що Горін провів 13 матчів за Минай у поточному сезоні, записавши до свого активу 1 результативну передачу.
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