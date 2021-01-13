Захисник Манчестер Юнайтед Тімоті Фосу-Менса близький до продовження кар'єри в чемпіонаті Німеччини.

Нідерландець вже прибув до Німеччини задля підписання угоди терміном на три роки.

Манчестер Юнайтед запропонував новий контракт Фосу-Менса – гравець вже має запити з Бундесліги та Ліги 1

Сума переходу становитиме смішні за нинішніми мірками 1,8 млн фунтів, повідомляє Daily Mail. Додамо, що контракт Фосу-Менса із Манчестер Юнайтед завершується влітку 2021 року.

Оборонець у поточному сезоні провів лише 3 матчі у складі манкуніанців, не записавши до свого активу жодних результативних дій. Фосу-Менса регулярно відправлявся в оренди до клубів АПЛ, і встиг пограти за Крістал Пелас та Фулхем.

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