Манчестер Юнайтед підготував для Тімоті Фосу-Менса новий контракт терміном на 3,5 роки, повідомляє Sky Sports.

Манчестер Юнайтед підшукав правого захисника у Чемпіоншипі

Сам 22-річний оборонець попросив трохи часу, щоб обдумати своє майбутнє. За інформацією джерела, Тімоті знає про інтерес до своїх послуг з боку французького Марселя та німецької Герти, нідерландець хоче обрати для себе оптимальний варіант.

Фосу-Менса не є гравцем основного складу МЮ, у нинішньому сезоні АПЛ футболіст зіграв лише в одному матчі.

Ярмоленко став найгіршим гравцем Вест Хема у матчі з Саутгемптоном – "молоти" завершили рік з прикрою серією