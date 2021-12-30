Манчестер Юнайтед запропонував новий контракт Фосу-Менса – гравець вже має запити з Бундесліги та Ліги 1
23:10 - Читать на русском
Манкуніанці не хочуть втрачати свого захисника Тімоті Фосу-Менса.
Манчестер Юнайтед підготував для Тімоті Фосу-Менса новий контракт терміном на 3,5 роки, повідомляє Sky Sports.
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Сам 22-річний оборонець попросив трохи часу, щоб обдумати своє майбутнє. За інформацією джерела, Тімоті знає про інтерес до своїх послуг з боку французького Марселя та німецької Герти, нідерландець хоче обрати для себе оптимальний варіант.
Фосу-Менса не є гравцем основного складу МЮ, у нинішньому сезоні АПЛ футболіст зіграв лише в одному матчі.
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