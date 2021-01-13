Нидерландец уже прибыл в Германию для подписания соглашения сроком на три года.

Манчестер Юнайтед предложил новый контракт Фосу-Менса – игрок уже имеет запросы из Бундеслиги и Лиги 1

Сумма перехода составит смешные по нынешним меркам 1,8 млн фунтов, сообщает Daily Mail. Добавим, что контракт Фосу-Менса с Манчестер Юнайтед завершается летом 2021 года.

Защитник в текущем сезоне провел всего 3 матча в составе манкунианцев, не записав в свой актив никаких результативных действий. Фосу-Менса регулярно отправлялся в аренду в клубы АПЛ, и успел поиграть за Кристал Пэлас и Фулхэм.

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