Игрок Манчестер Юнайтед Фосу-Менса согласовал трансфер в Байер
Защитник Манчестер Юнайтед Тимоти Фосу-Менса близок к продолжению карьеры в чемпионате Германии.
Нидерландец уже прибыл в Германию для подписания соглашения сроком на три года.
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Сумма перехода составит смешные по нынешним меркам 1,8 млн фунтов, сообщает Daily Mail. Добавим, что контракт Фосу-Менса с Манчестер Юнайтед завершается летом 2021 года.
Защитник в текущем сезоне провел всего 3 матча в составе манкунианцев, не записав в свой актив никаких результативных действий. Фосу-Менса регулярно отправлялся в аренду в клубы АПЛ, и успел поиграть за Кристал Пэлас и Фулхэм.
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